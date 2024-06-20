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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 22:34 Güncelleme: 20.06.2024 22:36
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İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimde de araçlar tek tek arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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