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İstanbul'un tarihi yarımadasında tatil yoğunluğu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:41
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İstanbul’un tarihi yarımadasında tatil yoğunluğu

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte İstanbul'un tarihi mekanlarında uzun uzun insan kalabalıkları oluştu. Tatili fırsat bilen yüz binlerce insan soluğu tarihi yarımadada aldı.

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