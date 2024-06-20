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Hatay'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.06.2024 14:39
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Hatay’da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişi, ölü bulundu. Döner'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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