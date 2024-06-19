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Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 11:35
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Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza 88 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan 15 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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