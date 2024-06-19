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Çeltik tarlalarının müdavimi: Leylekler

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 11:45
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Çeltik tarlalarının müdavimi: Leylekler

Çeltik tarlalarının yoğun bulunduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki köyler, su ve beslenme kaynaklarının fazlalığı dolayısıyla pek çok leyleğe ev sahipliği yapıyor.

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