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Ayvalık'ın nüfusu bayramda 1 milyona yaklaştı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 11:13
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Ayvalık’ın nüfusu bayramda 1 milyona yaklaştı

İç turizmin ve Kuzey Ege'nin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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