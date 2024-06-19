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Van'da kayıp 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 16:50
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Van’da kayıp 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün kaybolan 4 yaşındaki Mehmet Ali Çapur'un akarsuda cansız bedeni bulundu.

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