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Muğla'da ana isale hattı patladı otomobil çukura gömüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 16:54
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Muğla’da ana isale hattı patladı otomobil çukura gömüldü

Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'da bulunan bir ana isale hattında patlama meydana geldi. Oluşan çukura, bölgeden geçen bir otomobil düştü. Patlak nedeniyle ilçede bir süre su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

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