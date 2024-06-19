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Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 16:44 Güncelleme: 19.06.2024 16:44
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Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı

Bursa'da camiye giren hırsız, raflarda bulunan terlikleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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