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Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:43
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Tuzla’da yanan fabrika havadan görüntülendi

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının ardından fabrika havadan görüntülendi.

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