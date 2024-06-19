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Foça’da tatilci yoğunluğu: Plajlar tıklım tıklım

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:49 Güncelleme: 19.06.2024 12:50
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Foça’da tatilci yoğunluğu: Plajlar tıklım tıklım

İzmir'in Foça ilçesinde bayram tatiliyle beraber sezon hareketliliği başlarken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili işletmecilerin yüzünü güldürdü. Foça plajları ise tatilcilerin akımına uğradı.

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