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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde seyir halindeki kepçe yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:36 Güncelleme: 19.06.2024 12:39
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde seyir halindeki kepçe yandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde seyir halindeki iş makinesi yandı.

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