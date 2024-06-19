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Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:39 Güncelleme: 19.06.2024 18:40
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Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu

Tekirdağ'da Kurban Bayramı sebebiyle tatil beldelerindeki yoğunluk devam ediyor.

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