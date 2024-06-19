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Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk kurtarılamadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:38
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Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk kurtarılamadı

Bursa'da ailesiyle beraber denize girdikten bir süre sonra kaybolan ve boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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