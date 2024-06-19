19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın Efeler’de çıkan yangında 2'si metruk 3 ev zarar gördü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:51
ABONE OL
Aydın Efeler’de çıkan yangında 2’si metruk 3 ev zarar gördü

Aydın’ın Efeler ilçesinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde yerleşim alanında çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Yangında 2'si metruk toplam 3 ev zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir vatandaş kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör