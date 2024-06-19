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Sokak ortasında baba ve oğluna kurşun yağdırdılar! 16 yaşındaki çocuktan acı haber

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.06.2024 01:47
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Sokak ortasında baba ve oğluna kurşun yağdırdılar! 16 yaşındaki çocuktan acı haber

Denizli’de baba ve 16 yaşındaki çocuğu sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz iki şahsın kurşun yağdırdığı olayda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baba Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), cadde üzerinde ilerledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu baba ve oğlun vücudunun farklı yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralanan baba Emrah Görmez'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, yine ağır yaralanan oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'i Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba Görmez'in ise acil ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerinin saldırganların kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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