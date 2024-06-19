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Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada kan aktı! Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 01:38 Güncelleme: 19.06.2024 01:39
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Aydın’da iki aile arasında çıkan kavgada kan aktı! Yaralılar var

Dehşet veren olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı.İki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili B.T'yi gözaltına aldı.

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