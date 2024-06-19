Hataylı depremzede aile iki bayramı birlikte yaşadı: Devlet sayesinde gözüm arkada kalmıyor
TOKİ'nin Hatay'da jet hızıyla yaptığı köy evine yerleşen Özer ailesi, Kurban Bayramı'nın keyfini çıkarıyor. Özer çifti: Tekrar evimiz olacağına dair hiç umudumuz yoktu. Şimdi bahçesinde meyve ve sebze yetiştirdiğimiz mutlu bir yuvamız var.
Evinin bahçesini çapalayıp sebze ve meyve fideleri diken Mehmet Özer (30), "Bahçeli bir eve kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz.
Tekrar bir evimin olacağından hiç ümidim yoktu ama şimdi huzur, mutluluk bir yuvaya sahip oldum" derken, Tuğba Özer ise, "Çocuklarım bahçede gönülleri gibi oynuyor.
Yavrularım bahçede oynarken evimle ilgileniyorum, bazen bahçede eşime yardımcı oluyorum. Gerçekten böyle bir evimiz olacağını rüyamda görsem inanmazdım. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
KENDİ YETİŞTİRDİĞİNİN TADI AYRI GÜZEL
Hatay'ın Antakya İlçesi Saraykent Mahallesi'nde 6 katlı Arda Altınöz Apartmanı'nın 3'üncü katında oturan Özer ailesinin binaları ağır hasar aldı.
Mehmet - Tuğba Özer çifti Ecrin (3) ve Ahmet (1,5) ile önce çadırda daha sonra konteyner de yaşamaya başladı. Depremden 9 ay gibi rekor bir sürede TOKİ tarafından Babatorun Mahallesi'nde yapılan köy evlerinin kura çekiminde Özer çiftine yeni yuvalarının anahtarı teslim edildi.
Çift, zaman kaybetmeden eşyaları yerleştirdiği yeni evlerinde oturmaya başladı. "Bahçeli bir ev beklemediklerini" dile getiren prefabrik fabrikasında çalışan Mehmet Özer, "Evimizin bahçesini görünce hiç zaman kaybetmedim.
Hemen sebze ve meyve fideleri diktim. İşten geldikten sonra soluğu bahçemde alıyorum. Burada huzur buluyorum. Kendi yetiştirdiğim sebze ve meyvenin tadı ayrı bir güzel oluyor. Ailecek afiyetle yiyoruz" diye konuştu.
DEVLET SAYESİNDE GÖZÜM ARKADA KALMIYOR
Evlerine bu kadar kısa sürede kavuşacağını tahmin etmediklerini dile getiren Tuğba Özer de, "Ben ve eşim 2 seneden önce ev vereceklerini tahmin etmiyorduk.
Çok perişan olacağımızı düşünüyorduk. Gece-gündüz çalıştılar ve 1 yıl dolmadan 9 ayda teslim ettiler. Biz 2+1 ev beklerken 3+1 evle karşılaşınca gözlerimize inanamadık. Evimiz çok rahat ve kullanışlı.
Daha önce apartmanda oturuyorduk, çocuklarımı sürekli aşağıya indirip parka götüremiyordum. Şimdi bahçemiz var salıncak kurduk çocuklarımızı burada gönüllerince eğleniyorlar.
Evimiz yanında yine TOKİ tarafından yapılan parka gidip gözüm arkada kalmadan oyunlarını oynuyorlar. Bahçede eşime yardımcı oluyorum. Yeni evimiz de çok mutluyuz ve huzurluyuz"
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