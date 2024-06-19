Hataylı depremzede aile iki bayramı birlikte yaşadı: Devlet sayesinde gözüm arkada kalmıyor

DEVLET SAYESİNDE GÖZÜM ARKADA KALMIYOR



Evlerine bu kadar kısa sürede kavuşacağını tahmin etmediklerini dile getiren Tuğba Özer de, "Ben ve eşim 2 seneden önce ev vereceklerini tahmin etmiyorduk.

Çok perişan olacağımızı düşünüyorduk. Gece-gündüz çalıştılar ve 1 yıl dolmadan 9 ayda teslim ettiler. Biz 2+1 ev beklerken 3+1 evle karşılaşınca gözlerimize inanamadık. Evimiz çok rahat ve kullanışlı.