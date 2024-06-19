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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.06.2024 10:27 Güncelleme: 19.06.2024 11:28
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Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika haberi...Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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