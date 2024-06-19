Salda’da ölümle burun buruna! Açığa sürüklenen kızı kilometrelerce kürek çekerek kurtardı! O anlar kamerada

Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı. Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Arslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladılar. Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.