19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 15:34
ABONE OL
Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü

Aydın’ın Efeler ilçesinde etraftan topladığı çöpleri çocuk parkında bulunan oyun alanının üzerine döken şahıs hakkında ilçe belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör