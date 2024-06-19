En acı pasta! Kızının mezarı başında böyle seslendi: Diri diri mezara gömdü

ACILI ANNE İSYAN ETTİ

"Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz" yazılı pastayı kızının mezarı başına bırakan Tarhan, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Acıdan başka hiçbir şey hissetmiyorum artık. Benim katile tek söyleyecek olduğum bir şey var. Kime, neye, kızgınlığın, hırsın, öfken vardı da bizden çıkardın acısını. 24 Temmuz'da adalet konuşacak ben değil. Kızım 21 yaşına girecekti sağ olsaydı ama hep 20 yaşında kalacak onun sayesinde. Hiç büyümeyecek. Kavgalarımız, tartışmalarımız hepsi sona erdi. Hepsini bitirdi. Sadece beni değil koca bir aileyi diri diri mezara gömdü. Adalet yerini bulacak" dedi. Torunu İlayda'yı kendisinin büyüttüğünü belirten anneanne Gülay Tarhan, "21 yaşına girecekti. Sağ olsaydı çok iyi olurdu ama ömrü yetmedi. Annesi yetişebilmek için gece, gündüz hep çalıştı. İnşallah adalet yerini bulur" diye konuştu.

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