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Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 13:31 Güncelleme: 19.06.2024 13:31
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Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Kazada bir otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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