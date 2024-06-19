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ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 13:33
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ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını: 1 ölü

ABD’nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınında 20 bin dönüm arazi küle döndü, bin 400 yapı kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hayatını kaybetti.

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