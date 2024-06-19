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Diyarbakır'da hayvan pazarlarında bayramın son günü yoğunluk arttı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 13:29
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Diyarbakır’da hayvan pazarlarında bayramın son günü yoğunluk arttı

Kurban Bayramı'nın son günü dolayısıyla Diyarbakır'da kurulan hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. İlçelerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar için vatandaşlar sıkı pazarlığa başladı.

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