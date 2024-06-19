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Otomobil önce alev topu oldu, sonra metal yığınına döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 17:10
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Otomobil önce alev topu oldu, sonra metal yığınına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, yol kenarına sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobil metal yığınına döndü.

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