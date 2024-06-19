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FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanık hakkında dava!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 17:36
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FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanık hakkında dava!

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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