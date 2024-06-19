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Ormanda kendisini çeken dronu gören ayı, yavrusunu korumaya çalıştı

İHA
Giriş: 19.06.2024 17:05 Güncelleme: 19.06.2024 17:06
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Ormanda kendisini çeken dronu gören ayı, yavrusunu korumaya çalıştı

Kastamonu’da ormanlık alanda yavrusuyla gezindiği sırada dron ile çekim yapan bir kişi, gördüğü ayıyı dron ile görüntülemek istedi. Ayı, yavrusunu koruma içgüdüsüyle drona karşı harekete geçti.

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