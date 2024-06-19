19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ordu’da sokak ortasında kavga: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:33
ABONE OL
Ordu’da sokak ortasında kavga: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör