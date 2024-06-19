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Edirne'de sıcak hava kavurdu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:36
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Edirne’de sıcak hava kavurdu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiledi.

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