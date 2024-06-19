19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Düden Şelalesi'ne tatilci akını

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:25
ABONE OL
Düden Şelalesi’ne tatilci akını

Kurban Bayramı'nın son gününde Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu nokta tatilcilerin akınına uğradı. Yasak olmasına rağmen çitlerin diğer tarafına geçen bazı tatilciler yine tehlikeye davetiye çıkardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör