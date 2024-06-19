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'Neden korna çaldın' kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 15:39
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’Neden korna çaldın’ kavgası kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korna çalma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme-tokat saldıran 5 şahıs polis ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirildi. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

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