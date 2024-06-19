Caddebostan sahilinde yoğunluk! A Haber havadan görüntüledi

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren çok sayıda vatandaş, Caddebostan sahiline akın etti. Plajdaki kimi vatandaş denize girerek serinlemeyi tercih ederken kimileri ise ağaçların gölgesinde ailesiyle birlikte piknik yapmayı tercih etti.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutarken, İstanbul'da kalan vatandaşlar ise sahil noktalarında ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Caddebostan sahiliydi. Kimi gölgede ailesiyle birlikte piknik yaparken kimileri de plajda denizin tadını çıkardı. Cankurtaran, tuvalet ve duş gibi hizmetlerin de bulunduğu Caddebostan halk plajında yoğunluk yaşandı.