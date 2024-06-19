Caddebostan sahilinde yoğunluk! A Haber havadan görüntüledi
Bayramın dördüncü gününde İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti. Kimi piknik yaparken kimi de denize girdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, drone kamerasıyla bayram manzaralarını aktardı.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren çok sayıda vatandaş, Caddebostan sahiline akın etti. Plajdaki kimi vatandaş denize girerek serinlemeyi tercih ederken kimileri ise ağaçların gölgesinde ailesiyle birlikte piknik yapmayı tercih etti.
Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutarken, İstanbul'da kalan vatandaşlar ise sahil noktalarında ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Caddebostan sahiliydi. Kimi gölgede ailesiyle birlikte piknik yaparken kimileri de plajda denizin tadını çıkardı. Cankurtaran, tuvalet ve duş gibi hizmetlerin de bulunduğu Caddebostan halk plajında yoğunluk yaşandı.
Ailesi ile birlikte plaja gelen Beren Özgirişgen, "Ailemle beraber denzin keyfini çıkarmaya geldik. Bayramın 4. Günü. Deniz güzel, plaj güzel. Bizim her zaman geldiğimiz bir yer. Bayram dolayısıyla herkes izinde, yoğunluk bundan kaynaklı. Aileler çocuklarını almış buraya gelmişler" diye konuştu.
"BAYRAMIN TADINI ÇIKARIYORUZ"
Plaja gelen Cahit Yıldız, "Bayramın tadını çıkarıyoruz, güneşleniyoruz. Bugün son gün, yarın işbaşı. Her şey yolunda. Deniz de güzeldi. Evimize de yakın, yorulmadan denize giriyoruz" dedi.
Denize girmek yerine gölgeyi tercih ettiğini söyleyen Zekeriya Oruç, "Bayramdan sonra bir stres atmamız gerekiyordu. Ailecek geldik, burayı günü değerlendirmek için. Öğlen saati olduğu için bayağı sıcak, gölgeyi tercih ettik" diye konuştu.
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