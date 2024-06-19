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İranlı dağcı Ağrı Dağı'nda öldü! Cenazesi 6 gün sonra indirildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 15:42 Güncelleme: 19.06.2024 15:57
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İranlı dağcı Ağrı Dağı’nda öldü! Cenazesi 6 gün sonra indirildi

Ağrı Dağı'nda 13 Haziran sabahı zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helil (47), düşerek hayatını kaybetti. 4 bin 300 metredeki cenaze, elverişsiz hava şartları nedeniyle 5 gün sonra indirilebildi.

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