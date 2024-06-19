Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı! 4 yaralı

Kazada 46 EG 622 plakalı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Her iki araçta bulunan 4 kişi olayı gören vatandaşlar tarafından tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı 4 kişi Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

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