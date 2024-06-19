Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı! 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç Edebiyat Yolu tünelinde bariyerlere ok gibi sapladı. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Rasim Özdenören tüneli çıkışında meydana geldi.
46 EG 622 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü T.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen D.Ç.'nin kullandığı 46 DD 476 plakalı araca çarptı.
Kazada 46 EG 622 plakalı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Her iki araçta bulunan 4 kişi olayı gören vatandaşlar tarafından tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı 4 kişi Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.
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