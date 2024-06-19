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Kontrolden çıkan ATV kanala devrildi: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 15:37 Güncelleme: 19.06.2024 15:37
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Kontrolden çıkan ATV kanala devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin yol kenarındaki kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Aynı anda ana caddede meydana gelen kazada araçların yolu kapatması nedeniyle yaralılar uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. Yerde yatan yaralı gençlerden biri ambulansı beklerken bile elinden telefonu bırakmadı.

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