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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymadı! Kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 20:58
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Karabük’te polisin dur ihtarına uymadı! Kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 39 bin 504 lira ceza uygulandı.

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