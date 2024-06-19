Padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti damak çatlatıyor! Kurban Bayramı’nda en çok aranan yemeklerden oldu

Aslında bu yemeğin Osmanlı Sarayında padişah yemeği olarak anılmasının sebebi de padişahların uzun ve görkemli sofralarına eşlik eden yemek unsuru taşımasıdır. Püf noktası da tam mevsiminde kayısı ile gerdanın birleşmesi ve mühürleme işlemi de dahil 3 saate yakın pişmesidir" ifadelerini kullandı.

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