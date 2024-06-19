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Birçok hastalıkla mücadele eden ve 92 kiloya ulaşan 15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:24 Güncelleme: 19.06.2024 12:28
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Birçok hastalıkla mücadele eden ve 92 kiloya ulaşan 15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor

Kahramanmaraş'ta 92 kiloya ulaşan böbrek hastası 15 yaşındaki depremzede çocuk, zayıflayabilmek için yardımseverlerden bisiklet istiyor.

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