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Kağıthane’de otluk arazi alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü sardı, panik yaşandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 15:52 Güncelleme: 19.06.2024 15:52
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Kağıthane’de otluk arazi alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü sardı, panik yaşandı

Kağıthane’de otluk bir alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alanda yanan çalılıklar ve tahta parçalarından yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, vatandaşların panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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