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500 yıllık köfteli çorba geleneği Bursa'da yaşatılıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 15:55
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500 yıllık köfteli çorba geleneği Bursa’da yaşatılıyor

Bursa'da yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 500 yıllık gelenek 6 yıldır tekrar yaşatılmaya başlandı.

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