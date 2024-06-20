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Böbrek hastası çocuk 92 kiloya ulaştı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.06.2024 00:13
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Böbrek hastası çocuk 92 kiloya ulaştı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki Havaalanı Konteyner Kent'te yaşayan 15 yaşındaki böbrek hastası depremzede Cafer Karataş zayıflamak istiyor.

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