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Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başlıyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 11:57
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Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başlıyor

Hacılar kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlamalarının ardından bugünden itibaren yurda dönmeye başlıyor.

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