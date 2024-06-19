Adana'da tarım arazileri ikinci ürünle buluşturuluyor
Adana'da buğday ile karpuz hasadını bitiren bazı çiftçiler, tarım arazilerinin boş kalmaması için yer fıstığı, mısır ve soya fasulyesi gibi ürünler yetiştiriyor.
Çukurova'nın bereketli toprakları sayesinde yılda birçok kez üretim yapılabilen kentte, mahsulünü toplayan bazı çiftçilerin ikinci ürün mesaisi başladı.
Üreticiler, geçen ay buğday, bu ay da karpuz hasadı yaptıkları arazileri, traktörlerle sürerek yeni döneme hazırladı.
Tarım alanlarının boş kalmaması için sıcak havada gün boyu çalışan çiftçiler, arazilerine karpuzun yanı sıra yer fıstığı, soya fasulyesi, mısır, pamuk ve kavun ekiyor.
Kentte ikinci ürün olarak yaklaşık 150 bin dekar soya fasulyesi, 86 bin dekar yer fıstığı, 70 bin dekar mısır, 50 bin dekar pamuk, 28 bin dekar karpuz, 14 bin dekar kavun ekilmesi planlanıyor.
"İKİNCİ ÜRÜNLE TARIMSAL İSTİHDAMI ARTIRMIŞ OLUYORUZ"
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Çukurova'nın tarımsal zenginliğinin ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.
Arazilerin yeni ürünlerle buluşturulmasının önemli olduğunu dile getiren Kökçüoğlu, "Yılda iki kez ekim yapılması çiftçilerimizin aynı alanda daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor. Ülke ekonomisine birim alanda daha fazla katkı sunmuş oluyoruz." dedi.
Kökçüoğlu, tarımın yoğun işçilik gerektirdiğini vurgulayarak, "İkinci ürünle tarımsal istihdamı artırmış oluyoruz. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanda yapılan ikinci ürün tarımında 450 bin tona yakın tarımsal hasılayla ülke ekonomisine katkı veriyoruz." diye konuştu.
"SULAMA İMKANLARI İKİNCİ ÜRÜNÜN ALINMASINDA ÖNEMLİ"
Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Donat da buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak soya fasulyesi tercih ettiğini anlattı.
Yoğun mesai yaptıklarını dile getiren Donat, "Çukurovalı çiftçiler olarak bölgemizde iki kez mahsul yetiştirebiliyoruz. Emeğimizi alabiliyoruz ama fiyatlardan rahatsızız. Sezonda iki ürünü kaldırabiliyoruz ama desteğe ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Üretici Ahmet Kubat da buğday topladığı arazisine soya fasulyesi ektiğini belirterek, "Sulama imkanları ikinci ürünün alınmasında önemli. Bölgemizde suyumuz bol olduğundan ikinci ekimi yapabiliyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak