Adana’da tarım arazileri ikinci ürünle buluşturuluyor

"İKİNCİ ÜRÜNLE TARIMSAL İSTİHDAMI ARTIRMIŞ OLUYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Çukurova'nın tarımsal zenginliğinin ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

Arazilerin yeni ürünlerle buluşturulmasının önemli olduğunu dile getiren Kökçüoğlu, "Yılda iki kez ekim yapılması çiftçilerimizin aynı alanda daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor. Ülke ekonomisine birim alanda daha fazla katkı sunmuş oluyoruz." dedi.

Kökçüoğlu, tarımın yoğun işçilik gerektirdiğini vurgulayarak, "İkinci ürünle tarımsal istihdamı artırmış oluyoruz. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanda yapılan ikinci ürün tarımında 450 bin tona yakın tarımsal hasılayla ülke ekonomisine katkı veriyoruz." diye konuştu.