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Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 11:59
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Ardahan’da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Ardahan-Göle karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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