Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu paylaştı

Bakan Uraloğlu, iki kıtayı birleştiren en kısa yol olan Avrasya Tüneli'nin yeni rekor kırdığını belirterek, ''13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı" ifadelerini kullandı.

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