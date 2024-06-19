Düğünde havaya ateş açtı ortalığı kana buladı! Yer: Ankara
Ankara'da düğün günü havaya ateş açan kişi 13 yaşındaki akrabasını vurarak hayattan kopardı. Başından vurularak yere yığılan Seyfi Efe Sarıoğlu, 15 gün boyunca süren yaşam mücadelesini kaybederek toprağa verildi.
Ankara'da düğün öncesinde havaya ateş etmek isterken silahı tutukluk yapan kişi, 13 yaşındaki akrabasını vurarak ölümüne sebep oldu. Olay 2 Haziran saat 13.00 sıralarında, Sincan ilçesi Beyobası Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün öncesinde damat evinde toplanan davetlilerden bazıları havaya ateş açmaya başladı. Havaya ateş açan gruptan Ö.A.'nın silahı tutukluk yaptı. Bu sırada, tutukluk yapan tabancasını düzeltmeye çalışan Ö.A.'nın silahı ateş aldı. Silahın ateşlendiği anda yakında bulunan Ö.A.'nın 13 yaşındaki akrabası Seyfi Efe Sarıoğlu, başından vurularak yere yığıldı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi 5 kez kalbi duran 7. sınıf öğrencisi Sarıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayatını kaybetti. Akrabası tarafından vurularak hayatını kaybeden Sarıoğlu, bayramın ikinci gününde vurulduğu yerden 500 metre uzakta olan aile mezarlığına defnedilirken Ö.A. ise tutuklandı.
TUTUKLUK YAPAN SİLAHINI KULLANMAMASI İÇİN UYARILMIŞTI
Ö.A.'nın silahının tutukluk yaptığını ve çevresindekiler tarafından uyarılmasına rağmen onları dinlemediğini dile getiren minik Seyfi'nin eniştesi Kayahan Yücetürk, "Bu arkadaşın da silahı devamlı tutukluluk yapıyordu. Uyarmışlar da yani bir türlü dinlememiş. İnsanlar örnek alsınlar. Bir aile yandı iki taraf da yandı. Biraz dikkatli olsunlar. Kimse yanmasın bir daha" diye konuştu.
"BABASI YANINDAN ÇIKTIKTAN SONRA DA 3 SAAT SONRA VEFAT EDİYOR"
Mahalle sakinlerinden Sinan Pehlivan, olayın düğün öncesi 'damat yürütme' geleneğinin gerçekleştirileceği anda meydana geldiğini söyleyerek, "Öğlen sıralarında damat yürütülürken bu evden çıkıyor. Evin önünde silah atmaya kalkıyor. Silah tutuklu yapınca elindeki silahı düzeltmeye çalışırken de mermi patlıyor. Önündeki Seyfi kardeşimize isabet ediyor. Ona isabet ettikten sonra çocuk yere yığıyor. Silah atan kim varsa buradaki insanların hepsi donup kalıyor koşuyorlar oraya. Babası buraya geliyor çocuğu kucaklıyor ama hiçbir araba gelmiyor. Herkes korkmuş yani panik halinde olmuş. Ve sonradan bir araba geliyor atıyorlar Ankara'ya götürüyorlar. Ondan sonra çocuk 15 gün yoğun bakımda yattı. Hatta babası çocuğun yanında geldiğinde bilinci falan da açıkmış. 'Elimi tut oğlum' diyor, elini tutuyor, elini sıkıyor. Babası yanından çıktıktan sonra da 3 saat sonra vefat ediyor" ifadelerini kullandı.
"BURADA DA ŞEHİRLERDE DE HİÇ KİMSE SİLAH SIKMASIN"
Pehlivan, köylerde havaya silah sıkma olaylarının çok fazla yaşandığını ancak bunun yaşanmaması gerektiğini de kaydederek, "Bir daha köylerde olsun, şehirlerde olsun böyle canlar yanmasın. Bu aile yandı perişan oldu. Çocuğumuz 13 yaşında. Çok da güler üç yüzlü çok tatlı dilli bir çocuktu. Burada da şehirlerde de hiç kimse silah sıkmasın. Her tarafta silah sıkılıyor. Bu ne demek ya? Bunlar bırakılsın artık. Buna bir yasak getirilsin veya cezalar büyütülsün yani" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak