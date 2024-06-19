Düğünde havaya ateş açtı ortalığı kana buladı! Yer: Ankara





"BURADA DA ŞEHİRLERDE DE HİÇ KİMSE SİLAH SIKMASIN"

Pehlivan, köylerde havaya silah sıkma olaylarının çok fazla yaşandığını ancak bunun yaşanmaması gerektiğini de kaydederek, "Bir daha köylerde olsun, şehirlerde olsun böyle canlar yanmasın. Bu aile yandı perişan oldu. Çocuğumuz 13 yaşında. Çok da güler üç yüzlü çok tatlı dilli bir çocuktu. Burada da şehirlerde de hiç kimse silah sıkmasın. Her tarafta silah sıkılıyor. Bu ne demek ya? Bunlar bırakılsın artık. Buna bir yasak getirilsin veya cezalar büyütülsün yani" dedi.

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