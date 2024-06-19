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2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 16:35 Güncelleme: 19.06.2024 16:37
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2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

Gaziantep'te seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüleri yaralandı. Motosikletlerin çarpıştığı feci kaza anları ise arkadaki başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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