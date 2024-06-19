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Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır’da 'sarı altın' hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:23 Güncelleme: 19.06.2024 18:24
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Doğu’nun Çukurova’sı Iğdır’da ’sarı altın’ hasadı başladı

Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır'da havaların ısınması ve meyvenin olgunlaşması ile birlikte kayısı hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgedeki kayısı üreticileri, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

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