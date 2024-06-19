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Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 16:26
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Devrilen ATV’nin sürücüsü öldü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, devrilen ATV'nin sürücüsü Abdullah Özer (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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